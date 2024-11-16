برشلونة يستقر على رحيل مدافعه خلال الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن أندرياس كريستنسن، مدافع برشلونة، يقترب من الرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كريستنسن يغيب منذ بداية الموسم بعد أن تعرض لإصابة في وتر أكيليس الأيسر، أثناء مباراة فالنسيا، في الدوري، خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن برشلونة وضع كريستنسن على لائحة البيع، خلال الميركاتو الشتوي، من أجل الوصول لوضع إقتصادي أفضل.

وأفادت الشبكة، أن اختيار كريستنسن للرحيل يأتي لأنه يتعرض للكثير من الإصابات، وأن الفريق حالياً ليس بحاجة كبيرة له تحت قيادة هانز فليك.

جدير بالذكر، أن كريستنسن يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026.