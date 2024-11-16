نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثامنة: إثيوبيا تلاقي تنزانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الثامنة من تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025، فتلعب إثيوبيا وتنزانيا الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وغينيا مع جمهورية الكونغو الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في المجموعة الثامنة
تنزانيا × إثيوبيا 0-0
جمهورية الكونغو × غينيا 1-0
إثيوبيا × جمهورية الكونغو 0-2
غينيا × تنزانيا 1-2
جمهورية الكونغو × تنزانيا 1-0
غينيا × إثيوبيا 4-1
تنزانيا × جمهورية الكونغو 0-2
إثيوبيا × غينيا 0-3
ترتيب المجموعة الثامنة
1- جمهورية الكونغو: 12 نقطة (6- 0)
2- غينيا: 6 نقاط (8- 4)
3- تنزانيا: 4 نقاط (2- 4)
4- إثيوبيا: نقطة واحدة (1- 9)