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تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثامنة: إثيوبيا تلاقي تنزانيا

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الثامنة من تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025، فتلعب إثيوبيا وتنزانيا الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وغينيا مع جمهورية الكونغو الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الثامنة
تنزانيا × إثيوبيا 0-0
جمهورية الكونغو × غينيا 1-0
إثيوبيا × جمهورية الكونغو 0-2
غينيا × تنزانيا 1-2
جمهورية الكونغو × تنزانيا 1-0
غينيا × إثيوبيا 4-1
تنزانيا × جمهورية الكونغو 0-2
إثيوبيا × غينيا 0-3

ترتيب المجموعة الثامنة
1- جمهورية الكونغو: 12 نقطة (6- 0)
2- غينيا: 6 نقاط (8- 4)
3- تنزانيا: 4 نقاط (2- 4)
4- إثيوبيا: نقطة واحدة (1- 9)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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