تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثامنة: إثيوبيا تلاقي تنزانيا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الثامنة من تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025، فتلعب إثيوبيا وتنزانيا الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وغينيا مع جمهورية الكونغو الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الثامنة

تنزانيا × إثيوبيا 0-0

جمهورية الكونغو × غينيا 1-0

إثيوبيا × جمهورية الكونغو 0-2

غينيا × تنزانيا 1-2

جمهورية الكونغو × تنزانيا 1-0

غينيا × إثيوبيا 4-1

تنزانيا × جمهورية الكونغو 0-2

إثيوبيا × غينيا 0-3

ترتيب المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو: 12 نقطة (6- 0)

2- غينيا: 6 نقاط (8- 4)

3- تنزانيا: 4 نقاط (2- 4)

4- إثيوبيا: نقطة واحدة (1- 9)