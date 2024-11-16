نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كروس: لا أستبعد العودة إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسطورة ريال مدريد توني كروس أنه منفتح على العودة إلى "الملكي".

وضع توني كروس حدًا لمسيرته في الصيف الماضي برفع دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وعلى الرغم من مرور نصف عام تقريبًا على وداعه، تحدث لاعب كرة القدم الألماني السابق عن العودة إلى سانتياغو برنابيو في المستقبل.



وتحدث كروس في بودكاست "Einfach mal luppen" الذي يشاركه مع شقيقه فيليكس، وأوضح فيه أنه لا يستبعد العودة إلى النادي الأبيض يومًا ما بصفة أخرى ليظل مرتبطًا بالنادي.

وقال كروس: "ستظل أهمية الريال هي نفسها دائمًا بالنسبة لي. لقد كانت مرحلة طويلة جدًا وكبيرة وناجحة ومليئة أيضًا بالمودة. سيبقى هذا دائمًا، وسأشعر دائمًا بالقرب من الريال، ليس هناك شك في ذلك. وسأدافع دائمًا عن الريال، وسأكون دائمًا إلى جانبهم".

وأضاف: "هذا لن يتغير، العلاقة ببساطة وثيقة للغاية".