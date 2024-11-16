توجيه ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين 500 ريال من نوفمبر ! اليك حقيقة الامر

انت الأن تتابع خبرتوجيه ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين 500 ريال من نوفمبر ! اليك حقيقة الامر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت التأمينات الاجتماعية السعودية عن حقيقة ما يتم تداوله حول صدور توجيه ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 500 ريال بدءا من دفعة نوفمبر. وتوضحت الهيئة أنه لا صحة لهذه الأنباء،

وأنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن زيادة الرواتب هذا الشهر.

وأضافت أن أي تغييرات أو زيادات في رواتب المتقاعدين سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ويمكن للمستفيدين أيضًا التحقق من الرواتب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

رواتب المتقاعدين في السعودية

تولي الحكومة السعودية اهتماما كبيرا للمتقاعدين، حيث توفر لهم رواتب شهرية تهدف إلى تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الشخصية والعائلية. تصرف رواتب المتقاعدين في بداية كل شهر ميلادي، وفي حال تزامن موعد الصرف مع عطلة رسمية، قد يتم تأجيل الصرف ليوم أو تقديمه ليوم آخر حسب الظروف.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن راتبهم بسهولة عبر منصة التأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية السعودية عبر الرابط الرسمي هنا.

تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام حساب المستخدم، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

من الصفحة الرئيسية، اختر "الخدمات الإلكترونية".

انقر على "استعلام عن راتب التقاعد".

أدخل المعلومات المطلوبة بدقة مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الاشتراك.

اضغط على "استعلام" لتظهر تفاصيل الراتب مثل المبلغ المستحق وموعد الصرف، بالإضافة إلى أي زيادات في الراتب إن وُجدت.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب التقاعد، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

سداد كافة مستحقات التأمينات الاجتماعية قبل التقديم على التقاعد.

الجنسية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم 60 عامًا أو أكثر.

يجب أن تكون جهة العمل قد وافقت على تقديم طلب التقاعد إلى الهيئة.

يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 120 شهرًا أو أكثر.

المستندات المطلوبة للتقديم على راتب التقاعد

عند التقديم للحصول على راتب التقاعد، يجب على الفرد تقديم بعض المستندات الأساسية، وهي:

نموذج طلب التقاعد المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة.

إفادة بسجل الخدمة الوظيفية.

إثبات الحالة الصحية في حالة العجز أو المرض الذي يعيق الشخص عن العمل.

إثبات مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

بذلك تكون التأمينات الاجتماعية