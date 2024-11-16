وزارة الثقافة تنظم حفلا لمواهب أوبرا الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أجمل المؤلفات العالمية بمشاركة ٤ فصول لمواهب الأسكندرية على مسرح سيد درويش

ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً للواعدين بمركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية تحت اشراف الدكتورة هدى حسني فى السابعة مساء الاحد ١٧ نوفمبر علي مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية).

يشارك فى الحفل طلاب ٤ فصول مختلفة هم " الڤيولينه تدريب و قيادة الدكتورة نيفين المحمودى ويضم باقة متنوعة من اشهر الاعمال الموسيقية منها النشيد الوطنى ومؤلفات كلا من هاندل، باخ، فيلدو،جينكنسون بمشاركة جودى رمضان ، معتز علاء ، سجى منير ، كارما هجرس ، مريم شيرين ، جورين جوزيف ، سلمى احمد ، لوجينا محمد ، نيهال سامر ، نور خالد ، خديجة مصطفى واينور جرجس .

و يقدم فصل الفلوت تدريب الدكتورة داليا عاطف امام بعض المنوعات الكلاسيكية .

كما يقدم فصل الكلارينيت و الساكسفون تدريب و قيادة الدكتورة هدى حسنى بعض المقطوعات العالمية لـكلا من جوزيف كوزما ، تشايكوفسكي اداء چاسمين محمد صولو (كلارينيت) وأعمال بياتزولا و جيرارد ماتوس رودريجوس اداء يوسيتنا يوسف صولو (الساكسفون ).

اما فصل البيانو تدريب الفنانة نغماية صفوت يتضمن بعض المعزوفات العالمية لـ بيتهوفين ، باخ،تشايكوفسكي، برامز، هايدن، جون طومسون و عمر خيرت وغيرهم اداء هيا محمود ، ياسين محمد ، يارا أحمد ، فيروز احمد ، هنا غازى ، سلمى سامى ، نورهان محمد ، ماريا هايمان و فريدة محمد صبحى .

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.