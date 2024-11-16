التعليم العالي: رئيس هيئة الاستشعار من البُعد يبحث تعزيز التعاون مع سفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات البحثية ومختلف الجهات الدولية في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك؛ لتبادل الخبرات والأفكار لتحقيق الاستفادة المشتركة بين الجانبين.

وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، السيد أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك، وذلك بمقر الهيئة.

وناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون في النظام الذي قامت دولة أستراليا ببناءه ويسمى إفريقيا الرقمية ( Digital Earth Africa)، والذي يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية على مستوى القارة؛ لتقديم بعض النماذج وبعض المعلومات حول العديد من القطاعات بشكل إقليمي.

كما تناول اللقاء بحث كيفية مشاركة الهيئة في تطوير النظام وجعل البيانات أكثر دقة والخدمات أكثر ملائمة للمُستخدمين المُستفدين.

واتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون وتبادل المعلومات والخبرات حول هذا الشأن، وعقد لقاء فني آخر يتم من خلاله التنسيق بين الجانبين؛ لتبادل الأفكار والرؤى وتحقيق الاستفادة من النظام.