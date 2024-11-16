مال وأعمال

سعر الذهب اليوم السبت 16-11-2024

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رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب في السوق المحلية مع بدء التعامل اليوم السبت في مصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

  • بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم، كالآتي:
  • بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4062 جنيها.
  • حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3555 جنيها.
  • سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3047 جنيها.
  • تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2370 جنيها.
  • وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

الذهب المستعمل الان

  • سجل سعر الذهب المستعمل في محلات الصاغة ، كالآتي:
  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيها.
  • تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3535 جنيها.
  • وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3030 جنيها.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2362 جنيها.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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