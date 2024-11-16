انت الأن تتابع خبر سعر الذهب اليوم السبت 16-11-2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب في السوق المحلية مع بدء التعامل اليوم السبت في مصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم، كالآتي:

بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4062 جنيها.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3555 جنيها.

سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3047 جنيها.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2370 جنيها.

وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

الذهب المستعمل الان