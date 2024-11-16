انت الأن تتابع خبر سعر الذهب اليوم السبت 16-11-2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب في السوق المحلية مع بدء التعامل اليوم السبت في مصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة.
أسعار الذهب اليوم
- بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم، كالآتي:
- بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4062 جنيها.
- حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3555 جنيها.
- سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3047 جنيها.
- تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2370 جنيها.
- وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.
الذهب المستعمل الان
- سجل سعر الذهب المستعمل في محلات الصاغة ، كالآتي:
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيها.
- تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3535 جنيها.
- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3030 جنيها.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2362 جنيها.