انت الأن تتابع خبر "80، 92، 95".. سعر البنزين اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024 بعد اخر زيادة مُعلنه من لجنة التسعير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من بين اكثر السلع التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من المواطنين هي سعر البنزين اليوم، حيث شهد البنزين خلال الفترة الأخيرة الكثير من التحركات المستمرة، وذلك لتأثره بالكثير من العوامل المتنوعة والتي من بينها سعر صرف الدولار الأمريكي، وأسعار النفط العالمية، والتقلبات السياسة والاقتصادية…، والكثير من العوامل الأخرى التي تجعله عرضة للتقلبات المستمرة، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري سنعرض لكم سعر البنزين اليوم في مصر وفقًا لأخر زيادة مٌعلنه من قبل لجنة التعسير التقائي.

سعر البنزين اليوم

شهد سعر البنزين اليوم ثبات ملحوظ عند اخر زيادة سجلها في شهر أكتوبر الماضي، وذلك عندما قررت لجنة التسعير التلقائي رفع سعره للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام، حيث شهد سعره زيادة للمرة الاولي في شهر مارس 2024، والثانية في شهر يوليو 2024، والثالثة والأخيرة في شهر أكتوبر 2024، وقبل ان يتم رفع أسعار البنزين في مصر يتم النظر مباشرة الي اسعار النفط العالمية، والتي تعتبر من بين اكثر العوامل المؤثرة على سعر البنزين، حيث يعتبر النفط هو المادة الخام التي يُصنع منها البنزين ومشتقاته، بالإضافة الي تحركات سعر الدولار الأمريكي مقابل العمله المصري، حيث يرتفع البنزين بارتفاع سعر الدولار وينخفض بانخفاضه، كل تلك العوامل تؤخذ في الاعتبار عند تحديد التعسيرة الجديدة لأسعار المواد البترولية، والجدير بالذكر ان لجنة التسعير التلقائي أعلنت ان اجتماعها المقبل سيأتي بعد 6 اشهر، وبالتالي فلم تشهد اسعار البنزين اي زيادة جديدة خلال هذا العام.

اسعار البنزين بعد اخر زيادة مُعلنه من قبل لجنة التعسير التلقائي

سنعرض لكم الان سعر البنزين اليوم بكافة انوعه “بنزين 80 و بنزين 92 وبنزين 95” وكذلك أسعار المواد البترولية بعد اخر زيادة مُعلنه من قبل لجنة التعسير التلقائي، والتي كانت اخر زيادة تشهدها أسعار تلك المواد خلال العام الجاري

وجاءت اسعارهم على النحو الاتي:

سعر بنزين 80 بـ 13.25 جنيه.

سعر بنزين 92 بـ 15.25 جنيه.

سعر بنزين 95 بـ 17 جنيه.

سعر لتر السولار بـ 13.25 جنيه.

سعر لتر الكيروسين بـ 13.25 جنية.

سجل سعر غاز السيارات في مصر بقيمة 7 جنيه.

اسعار البنزين قبل اخر زيادة معلنه من لجنة التسعير التلقائي

وجاءت اسعار البنزين في مصر بكافة أنواعة قبل اخر زيادة معلنه من لجنة التسعير التلقائي في مصر على النحو الاتي: