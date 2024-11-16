أحمد العوضي يرد بذكاء على السخرية من مسلسله الجديد “فهد البطل”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا مع رد الفنان أحمد العوضي على موجة السخرية التي طالت مسلسله الجديد “فهد البطل”، المقرر عرضه في رمضان 2025.

بدأ الأمر بنشر أحد المتابعين سخرية لاذعة من شخصية العوضي في المسلسل، حيث وصفها بأنها شخصية نمطية للبطل الشعبي، تتضمن العديد من المبالغات في الأفعال والأقوال. وسرعان ما انتشر المنشور وأثار جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بدلًا من الرد على السخرية بالهجوم أو التقليل من شأنها، اختار العوضي أسلوبًا مختلفًا تمامًا. فقد أعاد نشر التعليق الساخر على صفحته الشخصية على فيسبوك، وأضاف إليه تعليقًا ساخرًا بدوره، حيث وافق على بعض النقاط التي وردت في التعليق الأول، مثل شخصية البطلة التي يحبها، مؤكدًا على أنها ستكون “أحلى واحدة في المنطقة”.

أثار رد العوضي إعجاب الكثير من متابعيه، الذين أشادوا بذكائه وحسّ فكاهته في التعامل مع الأمر. كما أثنى البعض على عفويته وتواضعه في التعامل مع الانتقادات.

وفي سياق متصل، أعلنت أسرة مسلسل “فهد البطل” عن انطلاق تصوير أولى مشاهد العمل، والذي يجمع بين أحمد العوضي والفنانة ميرنا نور الدين. ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة أسبوع داخل ديكورات خاصة قبل الانتقال إلى مواقع التصوير الخارجية.

يعد مسلسل “فهد البطل” من الأعمال الدرامية الصعيدية، ويتناول قصة مشوقة مليئة بالمغامرات والأحداث المثيرة. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة”سينرجي”.