ألمانيا.. مجرم يقضم أذن شرطية فما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - ضجت مواقع التواصل الألمانية، بحادثة عنف غريبة، مفادها إقدام رجل على قضم قطعة من أذن شرطية خلال مواجهة عنيفة مع رجال الأمن.

وتسببت الحادثة بإصابة الشرطية( 26 عامًا) بجروح خطيرة، تطلبت خضوعها لعملية جراحية

بالإضافة إلى إصابة ثلاثة ضباط آخرين، بينهم رجل وامرأتان.

وبدأت الحادثة بعد مهاجمة رجل لأحد المارة وضربه على وجهه بمفتاح، واستدعت الحادثة تدخل الشرطة، إلا أن المهاجم أبدى عدوانية شديدة تجاه قوات الأمن.

واضطر رجال الشرطة إلى ضرب المجرم بجهاز صعق كهربائي لمحاولة السيطرة على الموقف، إلا أن الجهاز لم يؤثر فيه. وبدأ في العض والهجوم على رجال الشرطة مما أدى إلى قضم جزء من أذن إحدى الشرطيات وإصابة زملائها بجروح متفاوتة.