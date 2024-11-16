ماتس هوميلز يدرس اعتزال كرة القدم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المدافع الأماني، ماتس هوميلز، لاعب روما، يدرس اعتزال كرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

هوميلز انضم لصفوف روما، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” فإن المدافع الألماني يدرس بشكل جدي الاعتزال، في حال عدم حصوله على عقد جديد خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وأفادت الشبكة، أن هوميلز لا يرغب بالاستمرار مع روما، حتى نهاية الموسم، نظراً لعدم حصوله على دقائق لعب كافية.

جدير بالذكر، أن هوميلز لم يشارك، خلال الموسم الحالي، سوى في 23 دقيقة فقط.