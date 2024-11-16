بايرن ميونخ يستهدف صفقة من الدوري الفرنسي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع جوناثان ديفيد، لاعب ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط ديفيد بعقد مع الفريق الفرنسي، حتى نهاية الموسم الحالي، ولا اتفاق حول التجديد بين الطرفين، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي ألمانيا” فإن بايرن ميونخ أبدى اهتماماً كبيراً بضم المهاجم الكندي، وخاصة في ظل الشكوك حول مستقبل ماتياس تيل.

خلال الموسم الحال، شارك جوناثان ديفيد مع ليل في 19 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفاً، وقدم تمريرتين حاسمتين