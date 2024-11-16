وكيل تشريعية الشيوخ: المصريون قادرون على تجاوز التحديات والحفاظ على وحدتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - قال النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الشعب المصري لم يكن لديه تخوف من الخارج، إذ أن مصر لديها جيش قوي يستطيع ردع أي عدوان خارجي، ولكن التخوف الحقيقي يكمن فى اختراق جبهتنا الداخلية والسلام الاجتماعي الذى يعيش فيه الشعب المصري بعد معاناته الشديدة أثناء حقبة الجماعة الإرهابية.

وأضاف "هلال" في تصريحات صحفية، أنه عندما نحكم على الواقع الذى نعيشه، علينا أن نستدعى مشهد 2011 إلى 2013 عندما انتهكت الدولة المصرية، وكنا على وشك ضياع الهوية المصرية ومحاولة اختطاف الهوية الوطنية، بجانب ما ارتكب ضد الشعب المصري أبشع الجرائم والقتل والترويع ومحاولة اختطاف جزء غال من الدولة المصرية وهى سيناء، ومحاولة إقامة إمارة بها.

وأوضح أنه يجب علينا أن نذكر أنفسنا وأبناءنا وأحفادنا بهذا التاريخ من قبيل تقييم ما وصلنا إليه والنظرة إليه بنظرة موضوعية، فالأمن الذى نعيش فيه حاليا كان له مردود إيجابي على الاستثمار والاقتصاد.

وأشار إلى أنه بالفعل هناك بعض التحديات ولكن نرى جميعا كم التحديات المحاطة بكل حدودنا فلا يوجد دولة فى العالم حدودها كلها مهددة، ولكن الدولة المصرية قوية وصامدة بقياداتها وشعبها قادرين على التصدى لهذه التحديات وقد مررنا بتحديات عديدة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وغيرها، ولكن وسط كل ذلك نبنى جمهورية جديدة، وكيف أصبحت رقم مهم فى معادلة حل كافة القضايا الإقليمية.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يراهن على الشعب المصري بأنه قادر على التصدى للتحديات والحفاظ على وحدته الداخلية وسلامه المجتمعى ومجابهة أي تحدى يواجهه.