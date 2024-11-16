مهم جدا الحصول على قدر كافي من النوم بالليل للحفاظ على صحتك الجسدية والعقلية ، الا انه آلام الضهر ممكن تمنعك من النوم بشكل كويس ، ولكن بعمل بعض التغييرات البسيطة على وضعية النوم تقدري انك تخففي من تعب آلام الضهر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل وضعيات نوم لتقليل آلام الضهر ، وأسوأ الوضعيات اللي تتجنبيها.
افضل وضعيات النوم لتقليل آلام الضهر:
- النوم على جنبك:
النوم على الجنب من الوضعيات المريحة لو بتعاني من آلام الضهر ، ولكن اعملي شوية اضافات ، بانك ترفعي الساقين شوية لفوق باتجاه صدرك ، وحطي مخدة بين رجليكي.
تني الركبتين ووضع مخدة ما بين الساقين ده هيساعد على محاذاه العمود الفقري مع الحوض والوركين ، الوضعية دي بتخفف الضغط على العمود الفقري ، واستخدمي مخدة طويلة تناسب حجم جسمك.
- النوم على ضهرك:
لو قررتي تنامي على ضهرك ، حطي مخدة تحت الركبتين ، ده هيساعد على ارخاء عضلات ضهرك والحفاظ على انحناء اسفل الضهر ، لو احتجتي دعم اكتر ممكن تحطي فوطة صغيرة ملفوفة تحت وسطك.
اسوأ وضعية نوم:
- النوم على البطن:
النوم على البطن ممكن يبقى مجهد للضهر ، عشان كده حاولي انك تختاري وضعيات النوم التانية لو امكن وتتجنبي الوضعية دي.
ولكن لو انتي بتفضلي الوضع ده في النوم ومقدرتيش تنامي بأي وضعية تانية ، حاولي انك تقللي من اجهاد الضهر عن طريق وضع مخدة تحت الوركين والجزء السفلي من البطن ، ووضع مخدة تحت الراس لو ده مش هيسبب لك ضغط كبير على ضهرك.
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