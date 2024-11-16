مهم جدا الحصول على قدر كافي من النوم بالليل للحفاظ على صحتك الجسدية والعقلية ، الا انه آلام الضهر ممكن تمنعك من النوم بشكل كويس ، ولكن بعمل بعض التغييرات البسيطة على وضعية النوم تقدري انك تخففي من تعب آلام الضهر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل وضعيات نوم لتقليل آلام الضهر ، وأسوأ الوضعيات اللي تتجنبيها.

افضل وضعيات النوم لتقليل آلام الضهر:

- النوم على جنبك:

النوم على الجنب من الوضعيات المريحة لو بتعاني من آلام الضهر ، ولكن اعملي شوية اضافات ، بانك ترفعي الساقين شوية لفوق باتجاه صدرك ، وحطي مخدة بين رجليكي.

تني الركبتين ووضع مخدة ما بين الساقين ده هيساعد على محاذاه العمود الفقري مع الحوض والوركين ، الوضعية دي بتخفف الضغط على العمود الفقري ، واستخدمي مخدة طويلة تناسب حجم جسمك.

افضل وضعيات نوم لآلام الضهر.1

- النوم على ضهرك:

لو قررتي تنامي على ضهرك ، حطي مخدة تحت الركبتين ، ده هيساعد على ارخاء عضلات ضهرك والحفاظ على انحناء اسفل الضهر ، لو احتجتي دعم اكتر ممكن تحطي فوطة صغيرة ملفوفة تحت وسطك.

افضل وضعيات نوم لآلام الضهر.2

اسوأ وضعية نوم:

- النوم على البطن:

النوم على البطن ممكن يبقى مجهد للضهر ، عشان كده حاولي انك تختاري وضعيات النوم التانية لو امكن وتتجنبي الوضعية دي.

ولكن لو انتي بتفضلي الوضع ده في النوم ومقدرتيش تنامي بأي وضعية تانية ، حاولي انك تقللي من اجهاد الضهر عن طريق وضع مخدة تحت الوركين والجزء السفلي من البطن ، ووضع مخدة تحت الراس لو ده مش هيسبب لك ضغط كبير على ضهرك.