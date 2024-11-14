في اي سن المفروض الاطفال يحصلوا على موبايل؟ الفوايد والعيوب

في اي سن المفروض يحصل الاطفال على موبايل؟ ده ممكن يكون اكتر سؤال الآباء بيسألوه لنفسهم في العصر الحالي ، الموبايل مش هننكر انه بقى ضرورة في العصر الحالي ، لانه حتى لو ليه عيوب فهو فوايده اكتر ، بما فيهم الكمبيوتر والتابلت ، والاطفال دلوقتي بيعرفوا يستخدموه من غير محد يعلمهم ، ولكن بغض النظر عن مدى معرفتهم بالتكنولوجيا ، ده مش معناه انهم يقدروا يمسكوا موبايل في اي سن ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتكلم عن في اي سن المفروض الطفل يحصل على موبايل وفوايده وعيوبه ، عشان تقدري تحددي اذا كان طفلك جاهز للحصول على موبايل او لا.
- في اي سن المفروض الطفل يحصل على موبايل:
- منظمة بيو للابحاث اشارت ان العمر المثالي ممكن يكون بين 12 – 14 سنة ، وحوالي 73% من الاباء بيشوفوا انه من المقبول ان اطفالهم يمتلكوا موبايل في سن 12 سنة او اكتر ، حوالي 45% من الاباء بيشوفوا ان السن من 12 – 14 سنة مناسب انه يكون معاهم موبايل ، و 28% من الاباء بيشوفوا انه السن المناسب من 15 – 17 سنة ، و 22% من الاباء بيوافقوا ان اطفالهم اقل من 12 سنة يكون معاهم موبايل.
- ومع ذلك في النهاية ، القرار النهائي لحصول الطفل على موبايل بيرجع لقرار الاباء ، وبيعتمد على احساس الطفل بالمسؤولية وظبط النفس ومستويات النضج عنده ووعيه بصرف النظر عن السن.
- ولو الظروف طلب ده واضطريتي انك تجيبي لطفلك موبايل قبل سن 12 سنة ، الافضل تختاري موبايل اساسي من غير اتصال بالانترنت او عمل قفل للاطفال على التطبيقات غير الضرورية.
- ازاي الاطفال يستخدموا الموبايل حسب سنهم؟
تقريبا من المستحيل ابعاد الاطفال عن شاشات الموبايل في عالم محاط بالتكنولوجيا ، ولكن مع ذلك انتي تقدري تتحكمي في الانشطة اللي بيمارسها الطفل على الجهاز والوقت اللي بيتم استخدامه فيه ، والدليل ده الصادر من الاكاديمية الامريكية لطب الاطفال والمراهقين في تنظيم استخدام طفلك للموبايل ممكن يساعدك في المهمة دي.
- الاطفال في سن سنتين واقل: المفروض الطفل في السن ده مايستخدمش الموبايل ، ممكن يستخدموا مع الاهل للتواصل مع افراد العيلة من خلال مكالمة فيديو ، وبالنسبة للاطفال اللي عمرهم بيزيد عن 18 شهر ، ممكن تعرضي لهم عليه بعض مقاطع الفيديو التعليمية تحت اشرافك.
- من سن 2 – 5 سنين: الاطفال في العمر ده بيكونوا عرفوا ان الموبايل ممكن يستخدموه كمنصة ترفيهية ، عشان كده لازم تقيدي استخدامهم للموبايل لاغراض ترفيهية تحت اشرافك.
- من سن 6 – 12 سنة: خلال السن دي ، الطفل بيبدأ في فهم المنصات المختلفة على الانترنت ، وضروري ماتسمحيش لطفلك بأي حال من الاحوال بالوصول لوسائل التواصل الاجتماعي ، لان مهارات الطفل النقدية بتبقى لسه بتتطور في العمر ده ، وبيكون معندوش قدرة على التعامل مع الآثار السلبية اللي هتجيله منها ، ممكن تسمحي لطفلك مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية ، وضروري انك تراقبي الانشطة اللي بيعملها على الموبايل وتحديدا وقت استخدامه للموبايل ، وممارسة رقابة ابوية صارمة على كل تطبيق يستخدمه.
- الاطفال في سن 12 سنة واكتر: معظم الاطفال في السن ده بيكون عندهم قشرة امامية متطورة مسؤولة عن مهارات اتخاذ القرار الصح ، واللي بتشمل قيم اخلاقية زي الصدق والثقة ، وبالتالي في السن ده ، بناء على مستوى نضج طفلك ، ممكن الطفل يستخدم الموبايل مع اشراف جزئي ووصول محدود للانترنت ، ولكن مع ذلك ، ضروري مراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعناية ، وعلى الرغم من الاتصال اللي بتوفره وسائل التواصل الاجتماعي الا انها ممكن تخلي طفلك عرضه للتنمر الالكتروني وغيرها من السلبيات.
بشكل عام ، لضمان الاستخدام المسؤول للموبايل ، لازم يتم وضع قواعد عائلية للتعامل مع الوقت المفرط اللي بيقضيه اطفالك قدام الشاشات ، وعلى الرغم من الاتصال اللي بتوفره وسائل التواصل الاجتماعي ، الا ان تأثيرها على الاطفال مانقدرش ننكره ، لانها ممكن تخلي الطفل عرضه للمستغلين على الانترنت ، وتهدد الخصوصية ، وتسبب قضايا الامن السيبراني والتنمر الالكتروني.
- ايه هي فوايد الموبايل للاطفال؟
اكيد الموبايل ممكن يدي طفلك فوايد كتير.
- اداة امان: اغلب الموبايلات دلوقتي مجهزة بأجهزة تتبع المواقع ، والوصول لمكان الطفل يعتبر امر مريح للاباء ، وده واحد من الاسباب اللي بيخلي الاباء يشتروا موبايلات لاطفالهم ، بالاضافة ان الطفل يقدر يتصل في اي وقت في حالة الطواريء.
- الدليل التكنولوجي: المستقبل كله بيدور حوالين التكنولوجيا ، والاستخدام الصحيح للموبايل ممكن يساعد الاطفال على مواكبة احدث التقنيات ، وتعلم مهارات جديدة ، وايجاد نقطة انطلاق في العصر الحالي اللي بتقوده شبكة الانترنت.
- المساعدات التعليمية: الانترنت بيوفر مزايا التعلم من خلال الانترنت ، وتوفير موارد تعليمية ، بالاضافة لمنصات الدراسة من خلال الانترنت ، ويقدر يطلب المساعدة في اي موضوع خلال دقايق ، بالاضافة للتعلم الممتع من خلال الالعاب التعليمية على الانترنت.
- المساعدة الاجتماعية: شبكات التواصل الاجتماعي كمان ليها فوايد ، ممكن تبقى مكان مثالي لطفلك للتواصل مع اصحابه وافراد عيلته ، ضروري ان الطفل يفضل على تواصل مع الاشخاص اللي يعرفهم في العالم الحقيقي من خلال التواصل من خلال الانترنت ، وممكن تستعيني بتطبيقات الرقابة الابوية لضمان عدم وقوع طفلك فريسة للتنمر الالكتروني اثناء تطوير صداقاته وتحسين مهاراته الاجتماعية.
- رمز للمسؤولية: نظرا لان الطفل بيشوف موبايله ممتلكات ثمينة خاصة بيه ، فممكن تستخدميه كفرصة لتعليمه الاستقلال والمسؤولية ، وتعليمه كمان ازاي يحط ميزانية ويتحكم فيها.
- اضرار امتلاك الاطفال للموبايل:
بالرغم من فوايد الموبايل الكبيرة ، الا انه لازم نعرف كمان اثاره السلبية على الاطفال ، الاستخدام المفرط للموبايل ممكن يبقى مصدر تشتيت يأدي لمشاكل كتير.
- تغيير في نمو الدماغ: الافراط في استخدام الموبايل ممكن يأدي لترقق مبكر في القشرة الجبهية ، وفي النهاية ممكن يأدي الترقق لتقليل المهارات الاجتماعية الادراكية اللي ممكن تأثر على صحتهم العقلية وتأدي للقلق والاكتئاب ، بعض الدراسات كمان بتشير ان اشعاع الموبايل ممكن يأدي لاورام في المخ.ولتقليل التعرض للاشعاع من الموبايل ، ارشدي اطفالك لتجنب اجراء مكالمات باشارة ضعيفة ، استخدام سماعات للراس ، او وضع الهاتف في وضع مكبر الصوت للتواصل.
- انخفاض المهارات الاجتماعية: كل ما زاد الوقت اللي بيقضيه طفلك قدام الموبايل ، قل الوقت اللي بيقضيه مع اصدقائه وعيلته ، وممكن يتوقفوا كمان عن المشاركة في الانشطة المختلفة ويقضوا وقت على الموبايل بدلها ، وده هيأثر على مهاراتهم الاجتماعية والتفكير النقدي.
- الاستكشاف في الدارك ويب: الوجه التاني من الانترنت هو الدارك ويب او عالم الانترنت المظلم ، اي وقت ترفيهي غير مقيد او من غير رقابة هيقضوه قدام الشاشة هيديهم امكانية الوصول لشبكة الانترنت المظلمة المليانة بالمحتوى الخطر والعنيف ، بالاضافة ان ده ممكن يأدي لتطوير علاقات غير مناسبة على الانترنت.
- ادمان الموبايل: الدوبامين هو هرمون بيتم افرازه بعد ممارسة نشاط مفضل ، والموبايلات ممكن تبقى مصدر سهل للدوبامين ، والسهولة دي ممكن تخلي الطفل يلجأ للموبايل لتحقيق السعادة الفورية ، وفي النهاية هيبقى مدمن عليه ، وادمان التكنولوجيا كمان هيمنعهم من المشاركة في الانشطة البدنية ، وده هيدفعهم لاسلوب حياة خامل خالي من اي نشاط.
- بدايل للموبايل:
الاستخدام المتوازن للموبايل هو المفتاح ، ومن بدائل الموبايل.
- الهواتف المحمولة من غير شاشة: هتسمحلك بالبقاء على اتصال مع طفلك من غير ما يتعرض للشاشة.
- مشغلات الصوت: مشغلات الصوت الرقمية مفيدة لغرض الاستماع للموسيقى او البودكاست او القصص الصوتية.
- اجهزة الكتب الالكترونية:الاجهزة دي بتتميز بشاشات مختلفة تماما عن الشاشات المستخدمة في الموبايل ، وممكن تبقى وسيلة ممتعة لتعريف الاطفال بالقصص واللغة والمحتوى التعليمي.
- الساعات الذكية المزودة بنظام تحديد المواقع: الساعات اللي مش بتحتوي على تطبيقات التواصل الاجتماعي هي الانسب للاطفال ، كمان مزودة بميزة الرقابة الابوية ويمكن ربطها بسهولة بمعصم طفلك ، بالاضافة انها مزودة بوظائف زي التتبع والمكالمات.
- ازاي تتحكمي في ادمان طفلك للموبايل؟
- الحفاظ على جدول لاستخدام الموبايل.
- عدم استخدام الموبايل لتشتيت انتباه الاطفال او مكافأتهم ، يعني ماتخليهوش يقعد على الموبايل عشان تريحي دماغك وتعملي انتي حاجة تانية ، او لما يعمل حاجة كويسة تكافئيه وتخليه يقعد على الموبايل وقت زيادة.
- اعطاء الاولوية للحاجات المهمة زي الواجبات المدرسية, الدراسة, الانشطة الخارجية.
- اشراك الاطفال في المشي وممارسة الرياضة.- ايجاد طرق تانية للتواصل مع الاطفال ، زي الطبخ, التنضيف, البستنة.
- تشجيع التواصل وجها لوجه بدل التواصل الافتراضي.
- اهم حاجة تكوني انتي قدوة حسنة يعني ماينفعش تمنعيهم من حاجة انتي نفسك بتعمليها.
- تعملي ايه لو اكتشفتي ان طفلك بيستخدم الموبايل استخدام سيء؟
لازم تحطي مجموعة من القواعد بمجرد ما تدي طفلك موبايل ، بالاضافة للخوف من العقوبة اللي هيواجهها الطفل لو ما التزمش بيها ، خدي الجهاز بعيد عنه لمدة زمنية محددة ، او خليه يعمل اعمال منزلية اضافية لما يغلط ، ممكن كمان تثبتي اقفال للاطفال وتقييد وصوله للبيانات.
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