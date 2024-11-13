بشرتنا ممكن تتعرض لعوامل كتير تسبب في اسمرارها او ظهور البقع الغامقة ، ولو عايزة بشرة افتح ، النهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل لوشن طبيعي لتفتيح البشرة والجسم ، والميزة ان مكوناته كلها موجودة في مطبخك.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
- 5 – 6 حبات لوز.
- 1 كوباية لبن رايب.
- 1 معلقة صغيرة عسل.
- 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اطحني اللوز لحد ما يتحول لمسحوق ناعم.
2- في طبق امزجي اللوز المطحون مع اللبن الرايب والعسل وعصير الليمون ، ولو منتجات الالبان مش بتناسب بشرتك ممكن تستبدلي اللبن الرايب بجل الصبار ، بس اتأكدي انك تستخدمي جل الصبار الطبيعي.
3- اخلطي المكونات مع بعض كويس ، كده يبقى الكريم جاهز للاستخدام.
4- انقليه في علبة نضيفة محكمة الغلق ، وخزنيه في التلاجة.
5- الكريم هيقعد معاكي لمدة بين اسبوع لاسبوعين ، ولو لاحظتي اي تغير في لونه او ريحتة اتخلصي منه واعملي كمية جديدة ، ولو حسيتي ان الكمية كبيرة وهتقعد معاكي اكتر من اسبوعين ، ممكن تعملي نص الكمية اللي احنا قولناها بس كل مرة.
6- لاستخدام الكريم ، حطي منه على بشرتك قبل النوم ، وللجسم دلكيه على جسمك كله لحد ما بشرتك تمتصه.
7- اغسليه تاني يوم الصبح بماية دافية.
8- ابدأي استخدامه يوم ويوم ، او كام يوم بس في الاسبوع ، الافضل انك تستخدميه بالتدريج لحد ما بشرتك تتعود عليه.
فوايد المكونات:
- اللوز ، بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين E ، وهو مضاد اكسدة قوي بيحمي البشرة من الضرر الناتج عن اشعة الشمس.
- اللبن الرايب ، بيحتوي على نسبة عالية من حمض اللاكتيك اللي بيساعد على تقشير البشرة وتفتيح البقع الغامقة.
- العسل ، بيحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد في منع اضرار اشعة الشمس.
- عصير الليمون ، غني بفيتامين سي اللي بيساعد على تفتيح البشرة ومنع اسمرارها.
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