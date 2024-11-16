سيبك من الاعلانات وركزي في المكونات"...هقولك ازاي تعملي اقوي مزيل عرق بمكونات من بيتك ثابت وريحتة تجنن

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رياض - احمد صلاح - الثقة بالنفس تبدأ من الشعور بالنظافة والانتعاش، ومزيل العرق هو أحد المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها في يومنا، لكن العديد من مزيلات العرق التجارية تحتوي على مواد كيميائية قد تضر البشرة مع مرور الوقت، ولذلك، أصبح الاتجاه نحو مزيلات العرق الطبيعية خيار صحي ومثالي يمنحك نفس الانتعاش دون آثار جانبية، وفي هذا المقال، سنتعرف على وصفة سحرية لمزيل عرق طبيعي من مكونات بسيطة وآمنة تضمن لكي رائحة منعشة تدوم طويلا.

لماذا نختار مزيل العرق الطبيعي؟

آمن على البشرة: مزيلات العرق الطبيعية خالية من المواد الكيميائية الضارة مثل الألومنيوم والكحول، مما يجعلها مناسبة حتى للبشرة الحساسة.

صديق للبيئة: باستخدام مزيلات عرق طبيعية، تساهمين في تقليل النفايات البلاستيكية والتلوث الناتج عن المنتجات الصناعية.

فعال وطويل الأمد: على الرغم من أنها طبيعية، إلا أن هذه المزيلات توفر حماية ممتازة ضد الروائح الكريهة وتمنحك شعور بالنظافة والانتعاش طوال اليوم.

مكونات وصفة مزيل العرق الطبيعي 100%

لتحضير مزيل العرق المنزلي، ستحتاجين إلى:

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند: يرطب البشرة ويقتل البكتيريا المسببة للروائح.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة: يمتص العرق ويمنحك جفاف يدوم لساعات.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز: تزيل الروائح الكريهة وتعمل كمضاد للبكتيريا.

10 قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي: تمنحك رائحة منعشة وتساعد في تهدئة البشرة.

طريقة التحضير والاستخدام