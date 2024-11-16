أخبار اليمن : 1.2 مليون فلسطيني مهددون بفقدان مياه الشرب

1.2 مليون فلسطيني مهددون بفقدان مياه الشربأكدت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة، أن 1.2 مليون مواطن ونازح مهددون بفقدان المياه الصالحة للشرب، بسبب توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي، بعد منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها للجهات والمؤسسات الأممية العاملة في القطاع.

وحذرت لجنة طوارئ البلدية في بيان، من أن ذلك سيؤدي إلى انتشار الكوارث البيئية والصحية الناجمة عن توقف محطات الصرف الصحي عن العمل، بسبب ما سينتج عنه من تدفق مياه المجاري في الشوارع وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة بين المواطنين.

كما عبرت عن خشيتها من توقف آليات جمع وترحيل النفايات من الأحياء ومخيمات النزوح عن العمل أيضا نتيجة فقدان الوقود، ما سينتج عنه انتشار المكاره الصحية والأمراض الفتاكة بين المواطنين، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل وبشكل فوري لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دمرت كافة قطاعات الحياة.

ودعت الجهات المانحة والمنظمات الأممية التي تعنى بحياة الإنسان، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف إمداد الهيئات المحلية في القطاع بالوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات.

ولفتت البلدية إلى ضرورة السماح أيضا بإدخال الآليات وقطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل لتجنيب انهيار منظومة الخدمات، التي تضررت بشكل كبير جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ويواصل الكيان الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة لليوم الـ407 على التوالي، في ظل استهداف واسع لكل مقومات الحياة والبنى التحتية وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وقصف مقرات البلديات والهيئات المحلية واغتيال رؤسائها.