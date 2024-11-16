الإعلامي صالح الجسمي ينعي شقيقه جمال بكلمات مؤثرة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - بقلوب يملؤها الحزن والأسى، نعى الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيقه جمال، شقيق الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي، عبر منشور مؤثر نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب صالح الجسمي بكلمات تعبّر عن وجعه العميق:

“أخبروا أخي بأنه أبي الثاني وسندي في هذه الدنيا، وعون لي بعد الله وأني أحبه جداً. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وتعبني. يا خوي، يا عزوتي، يا ضحكتي وبكاي. يا من على فزعتي يمينه في يمناي.”

وتابع قائلاً: “رحمك الله وغفر لك شقيقي وحبيبي جمال وثبتك عند السؤال.”

وقد تلقى هذا النبأ الحزين تعاطفًا واسعًا من الجمهور، حيث تقدم متابعو صالح الجسمي وشقيقه الفنان حسين الجسمي بالتعازي الحارة، معبرين عن تضامنهم الكبير مع العائلة، وداعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

نسأل الله أن يمنح عائلة الجسمي الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يكون جمال في أعلى مراتب الجنان.