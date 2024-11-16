طريقة تحضير الملوخية بخطوات بسيطة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - مكونات الملوخية

الملوخية تعتبر واحدة من أشهر الأطباق في المطبخ العربي، وهي معروفة بشكل خاص في مصر ولبنان وسوريا. لتحضير هذا الطبق اللذيذ، ستحتاج إلى المكونات التالية:

500 جرام من أوراق الملوخية الطازجة أو المجمدة

مرق دجاج أو لحم (من 4 إلى 5 أكواب)

ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو الزيت النباتي

5 فصوص من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملح وفلفل حسب الرغبة

عصير ليمونة (اختياري)

خطوات تحضير الملوخية

إن تحضير الملوخية ليس معقدًا كما يعتقد البعض. باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك إعداد طبق شهي لعائلتك.

تحضير المرق

في البداية، يجب غلي المرق. إذا كنت تستخدم مرق الدجاج، يمكنك إعداد المرق من خلال غلي الدجاج مع البصل والتوابل الأساسية كالملح والفلفل والهيل لفترة من الوقت حتى ينضج الدجاج وتتركز النكهات.

تجهيز الملوخية

1. إذا كنت تستخدم أوراق الملوخية الطازجة، اغسلها جيدًا ثم اقطعها ناعماً. أما إذا كنت تستخدم الملوخية المجمدة، يكفي إخراجها من الفريزر وتركها لتذوب.

2. في وعاء واسع، سخن الزبدة أو الزيت على نار متوسطة.

إعداد الملوخية

1. أضف الثوم المفروم إلى الزيت أو الزبدة وقلبه حتى يصبح لونه ذهبياً.

2. أضف الكزبرة الجافة واستمر في التقليب لبضعة ثوانٍ حتى تفوح الرائحة الزكية.

3. أضف المرق الساخن إلى الخليط واتركه ليغلي.

4. بمجرد غليان المرق، أضف الملوخية واستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات.

5. دعيها على النار حتى تغلي الملوخية، واخفض الحرارة واتركها لتطهى لمدة 5 دقائق تقريبًا.

النهاية والتقديم

1. أضف الملح والفلفل حسب الرغبة. يمكنك أيضاً إضافة عصير الليمون لإضفاء نكهة حامضة.

2. قدم الملوخية مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج.

الهنا والشفا! عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير طبق ملوخية شهي في منزلك والاستمتاع بمذاقه الرائع مع أفراد العائلة.