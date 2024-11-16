طريقة تحضير الدجاج مع البطاطا في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - مكونات وصفة الدجاج مع البطاطا

لإعداد وجبة الدجاج مع البطاطا الشهية في المنزل، ستحتاج إلى المكونات التالية التي تضفي نكهة رائعة وتضمن لك تجربة لذيذة:

4 قطع من صدور الدجاج.

4 حبات من البطاطا المتوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوب مرقة دجاج.

للتزيين: بقدونس مفروم.

الخطوات الأساسية لتحضير الدجاج مع البطاطا

اتباع هذه الخطوات البسيطة سيمكنك من تحضير طبق الدجاج مع البطاطا بكل سهولة:

تحضير التتبيلة

1. في وعاء كبير، اخلط زيت الزيتون والثوم المفروم و الكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود.

2. أضف قطع صدور الدجاج إلى التتبيلة، واحرص على تغطيتها بالكامل. قم بتغطية الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل للسماح للدجاج بامتصاص النكهات.

قلي البطاطا

1. في مقلاة على نار متوسطة، قم بتسخين الزبدة حتى تذوب.

2. أضف شرائح البطاطا وقلّبها حتى تصبح ذهبية اللون وطرية، حوالي 10 دقائق. اترك البطاطا جانبًا.

طهي الدجاج

1. أخرج الدجاج من الثلاجة واتركه في درجة حرارة الغرفة لخمس دقائق، ثم أخرج قطع الدجاج من التتبيلة.

2. في نفس المقلاة التي استخدمت لقلي البطاطا، ضع قطع الدجاج واطبخها من الجهتين حتى يصبح لونها ذهبياً وينضج بالكامل، حوالي 7 دقائق لكل جهة.

3. أضف مرقة الدجاج إلى المقلاة وقلّب برفق حتى تتكثف وتنضج النكهات.

تقديم الدجاج مع البطاطا

بعد التأكد من نضج الدجاج، قم بإعادة البطاطا إلى المقلاة وسخّنها لبضع دقائق إضافية.

اسكب الدجاج والبطاطا في طبق التقديم وزينها بالبقدونس المفروم لتضيف لمسة من الألوان والنكهة.

استمتع بتناول هذه الوجبة الشهية والمتكاملة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، سواء كنت تحضرها لعشاء فاخر أو لوجبة عائلية بسيطة.