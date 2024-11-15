نمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 0.4% خلال الربع الثالث

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:15 مساءً - العربية نت_ أكدت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة الخميس، نمو الاقتصاد والوظائف في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وذكرت الوكالة أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل نموا بمعدل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق، بعد نموه بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني.

وعلى أساس سنوي سجلت منطقة اليورو نموا بمعدل 0.9% مقابل 0.6% خلال الربع الثاني.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات ارتفاع عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني الذي سجل نموا في عدد العاملين بنسبة 0.1% فقط.

وعلى أساس سنوي سجلت الوظائف في المنطقة نموا بمعدل 1% مقابل 0.9% سنويا خلال الربع الثاني.

وقال جاك آلين رينولدز المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إنه من غير المحتمل أن يكون النمو الاقتصادي مستداما.

وأضاف أن المسوح التي أجريت في الوقت المناسب للشركات والمستهلكين تشير إلى أن النمو سوف يتباطأ في الربع الأخير من العام الحالي. ومن المرجح أن يظل ضعيفا في العام المقبل أيضا.

كما أظهرت بيانات اقتصادية منفصلة تراجع الناتج الصناعي في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي نتيجة تراجع إنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية.

وسجل الناتج الصناعي انكماشا بمعدل 2% شهريا خلال سبتمبر، بعد نموه بمعدل 1.5% خلال أغسطس. وكان المحللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.3% شهريا.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال سبتمبر بنسبة 2.8% بعد تراجعه بنسبة 0.1% في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون انكماشه بنسبة 2% فقط.