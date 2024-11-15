انت الأن تتابع خبر هذه توقعات أحوال الطقس نهاية الأسبوع بالمغرب.. و"الأرصاد" توصي بالحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، معلنة عن زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الزخات المطرية (من 30 إلى 50 ملم) المصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال، ستهم عمالات وأقاليم الحوز، شيشاوة، ورزازات، تنغير، أزيلال وتارودانت، اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى غاية يوم غد السبت في التوقيت نفسه.

في هذا الصدد، أوصى الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ مزيد من الحيطة والحذر.

وقال يوعابد ضمن تصريح لهسبريس: “بالنسبة للمناطق التي تشملها الرياح القوية، المرجو الحذر من سقوط الأشجار أو الأشياء. وفي حالة السياقة بالمناطق التي ستشهد تساقطات مطرية أو ثلجية، لا بد من التعرف على ظروف حركة المرور والتأني في الطرقات لتجنب الانزلاقات والانحرافات المرورية”.

وبخصوص التوقعات المرتقبة، ذكر يوعابد أنه “انطلاقا من مساء اليوم الجمعة، ستهم تساقطات ثلجية جنوب مرتفعات الأطلس الكبير على القمم التي تفوق 3000 متر، مع توقعات بزخات محليا رعدية”.

كما يتوقع تسجيل أمطار ضعيفة ومتفرقة بعبدة وشياظمة وسوس، في حين ستكون السماء أحيانا غائمة مع قطرات بالسفوح الشرقية المجاورة لمرتفعات الأطلس الكبير، وقليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالسهول المحيطة ما بين الشاوية ودكالة.

وبالنسبة ليوم غد السبت، تتوقع المديرية أن تكون السحب غير مستقرة ورعدية بمرتفعات الأطلس الكبير والسفوح الشرقية، مع تسجيل تساقط قطرات مطرية متفرقة بالسواحل الوسطى والأطلس المتوسط، وتساقط ثلوج بقمم مرتفعات الأطلس الكبير، ناهيك عن تطاير الغبار محليا بالمنطقة الشرقية والمرتفعات.

يوم الأحد، سيشهد الطقس زخات مطرية أحيانًا رعدية، خاصة على الأطلس والجنوب الشرقي، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة ومتقطعة في بعض المناطق بالسهول الشمالية والوسطى، وكذلك في شرق الأقاليم الجنوبية وستهب الرياح بشكل قوي نسبياً بمرتفعات الأطلس، وكذلك في منطقة طنجة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فمن المتوقع أن تظل مستقرة نسبيًا دون تغييرات كبيرة.