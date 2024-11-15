العالم اليوم - تصفيات أمم إفريقيا.. مصر تتعادل وموريتانيا تحافظ على حظوظها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:29 مساءً - تعادل المنتخب المصري لكرة القدم مع مضيفه منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) 1-1 في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، بالجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب العام المقبل.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، سجل ريان مينديز هدف التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

ولعب المنتخب المصري المباراة في غياب 10 لاعبين أساسيين أبرزهم محمد صلاح، نجم ليفربول، وعمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، علما بأن المنتخب المصري تأهل للنهائيات بشكل رسمي قبل خوض مباراته أمام كاب فيردي.

وبهذه النتيجة، حافظ المنتخب المصري على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات، ورفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع منتخب كاب فيردي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب بوتسوانا مع ضيفه الموريتاني 1-1.

وتقدم منتخب موريتانيا بهدف أحرزه أبو بكاري كويتا في الدقيقة 7، وتعادل منتخب بوتسوانا عن طريق جيلبرت باروتي في الدقيقة 18.

ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، كما رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

وبهذه النتائج أصبح الصراع على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة منحصرا بين موريتانيا وبتسوانا فقط.

ويحتاج منتخب بتسوانا لنقطة واحدة من مباراته أمام المنتخب المصري في الجولة الأخيرة دون النظر لنتيجة مباراة موريتانيا وكاب فيردي، وفي حال عدم الحصول عليها ستكون بتسوانا بحاجة لتعثر موريتانيا أمام كاب فيردي.

ويمكن لمنتخب موريتانيا التأهل للنهائيات في حال فوزه على كاب فيردي وخسارة بوتسوانا أمام مصر، حيث سيكون لدى موريتانا وبوتسوانا 7 نقاط ولكن أفضلية المواجهات المباشرة تصب في مصلحة منتخب موريتانيا.