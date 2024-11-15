نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شولتس: موقف ترامب بشأن أوكرانيا يحتوي على اختلافات دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ليس لديه موقف واضح بشأن الصراع الأوكراني كما يعتقد الجميع.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن شولتس قوله إنه حصل على انطباع من محادثته مع ترامب أواخر الأسبوع الماضي، بأن موقف الرئيس الأمريكي المنتخب يحتوي على "فروق دقيقة أكثر مما يُفترض في كثير من الأحيان"، دون أن يحدد بالضبط ما هي الفروق.

وأضاف المستشار الألماني أن برلين من جانبها لن توافق على "السلام من خلال معاهدة غير متكافئة".

ويوم الأحد الماضي، أجرى شولتس وترامب محادثة هاتفية، وبحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، فقد اتفق المستشار الألماني والرئيس الأمريكي المنتخب على التعاون لضمان السلام في أوروبا.

واتصل المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأجرى معه محادثة هاتفية هي الأولى منذ ديسمبر 2022، وناقش الزعيمان خلالها الوضع في أوكرانيا.

وذكر الكرملين في بيان أن "بوتين أشار إلى أن الأزمة الحالية كانت نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من سياسة الناتو العدوانية التي تهدف إلى إنشاء نقطة انطلاق مناهضة لروسيا على الأراضي الأوكرانية، مع تجاهل المصالح الأمنية لبلادنا والدوس على حقوق السكان الناطقين بالروسية".

أشار بوتين إلى أن الجانب الروسي "لم يرفض أبدا ويظل منفتحا على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف"، وأشار إلى أن "المقترحات معروفة جيدا وتم تحديدها في عام 2019، وعلى وجه الخصوص، في خطاب ألقاه في وزارة الخارجية الروسية في يونيو".