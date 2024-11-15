نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ساعات من رحيل عمه.. الموت يفجع أحمد خالد صالح للمرة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الموت يفجع أحمد خالد صالح للمرة الثانية، حيث كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن وفاة نشوى زين العابدين خالة زوجها، وذلك بعد ساعات قليلة من موت أخو الفنان الراحل خالد صالح.

وكتبت هنادي مهنا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا اله إلا الله، توفى إلى رحمة الله الغالية نشوي زين العابدين خالة أحمد خالد صالح، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء وإنا لله وإنا اليه راجعون».

وفاة عم أحمد خالد صالح

وكان أعلن الفنان أحمد فهيم، وفاة خاله محمود صالح، شقيق الفنان الراحل خالد صالح، وعم أحمد خالد صالح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكتب أحمد فهيم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بـ «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله خالي محمود صالح، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».