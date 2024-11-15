العالم اليوم - المغرب يواصل انتصاراته بأمم إفريقيا ويكتسح الغابون بخماسية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - واصل منتخب المغرب انتصاراته في المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي ستقام على أرضه أواخر العام المقبل، وذلك عقب اكتساحه مضيفه الغابوني 5-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ورفع منتخب المغرب، المتأهل سلفا باعتباره البلد المضيف، رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب الغابون، الذي ضمن تأهله للنهائيات، عند سبع نقاط في المركز الثاني.

ويحتل منتخب ليسوتو المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب إفريقيا الوسطى صاحب المركز الرابع والأخير.

وتقدم المنتخب الغابوني في الدقيقة الرابعة عن طريق دينيس بوانغا، قبل أن يسجل المنتخب المغربي ثلاثة أهداف ست دقائق، حيث سجل جمال حركاس هدف التعادل في الدقيقة 17، وبعده بثلاث دقائق سجل إبراهيم دياز الهدف الثاني.

وبعد ثلاث دقائق من هدفه الأول، عاد دياز ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب المغربي، فيما أضاف زميله يوسف النصيري الهدف الرابع في الدقيقة 80، واختتم إسماعيل صيباري الخماسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.