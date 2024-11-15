العالم اليوم - سقوط قذيفة على مقر لـ"اليونيفيل" في جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر سقوط قذيفة على مقر لـ"اليونيفيل" في جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:29 مساءً - قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إن قذيفة مدفعية سقطت على مقرها في القطاع الغربي في بلدة شمع بجنوب لبنان اليوم الخميس.

وأضافت "اليونيفيل" في بيان أنه لم تقع إصابات بين قوات حفظ السلام، لكن أضرارا طفيفة لحقت بمنشأة.

وأوضح البيان أن القذيفة التي أصابت مقرّ قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع، كانت من عيار 155 ملم.

وتابع: "لم تنفجر القذيفة وسارع خبراء القنابل الإيطاليون إلى تأمين المنطقة وإزالة المادة المتفجرة وإجراء تفجير محكم".

وشدد البيان على تذكير جميع الأطراف "بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها".

واختتم البيان بالقول: "إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وتنتشر "اليونيفيل" التي تضم نحو عشرة آلاف جندي في جنوب لبنان منذ العام 1978.

وهي مكلّفة خصوصا بالسهر على احترام الخط الأزرق الذي يشكل حدودا بين لبنان وإسرائيل منذ العام 2000 بناء على ترسيم الأمم المتحدة.