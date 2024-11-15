حسام حسن: التعادل أمام الرأس الأخضر يعتبر نتيجة إيجابية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - علق حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، على تعادل الفراعنة أمام الرأس الأخضر بهدف لمثله، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال حسام حسن، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “هدفي كان تحقيق الفوز، ولكني سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات والإيقافات، ومعظم الغائبين من العناصر الأساسية”.

وتابع: “الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية، والتعادل يُعد نتيجة جيدة أمام فريق قوي يلعب على ملعبه مثل الرأس الأخضر”.

وأتم: “ضربة الجزاء لم تكن صحيحة، لكن أخطاء التحكيم واردة في كرة القدم، وأشكر الرأس الأخضر على حسن الاستقبال”.

يشار إلى أن المنتخب المصري حسم تأهله للبطولة الإفريقية، التي تستضيفها المغرب، قبل بداية مباريات هذه الجولة.