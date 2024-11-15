تصفيات أمم إفريقيا: جزر القمر إلى النهائيات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - خسرت غامبيا أمام جزر القمر بهدف مقابل اثنين في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025.

سجل هدف غامبيا ألاسانا جاتا (د 18) وسجل هدفي جزر القمر رفيقي سعيد (د 25) و ميزياني ماوليدا (د 90).

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني ليرافق تونس إلى النهائيات، وبقي رصيد غامبيا 5 نقاط في المركز الثالث.