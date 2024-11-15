دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تسحق بولندا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:06 مساءً - فازت البرتغال على بولندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول في دوري الأمم ألأوروبية بكرة القدم.

سجل أهداف البرتغال رفائيل لياو (د 59) وكريستيانو رونالدو ( 72 من ضربة جزاء و87) وبرونو فيرنانديز (د 80) وبيدرو نيتو (د 83) وسجل هدف بولندا دومينيك (د 88).

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة فازت اسكتلندا على كرواتيا بهدف وحيد سجله جون ماكجين (د 86).

ترتيب المجموعة

1- البرتغال: 13 نقطة

2- كرواتيا: 7 نقاط

3- اسكتلندا: 4 نقاط

4- بولندا: 4 نقاط