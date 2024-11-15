انت الأن تتابع خبر سانشيز يشكر المغرب على جهود الإغاثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها منطقة فالنسيا مؤخرًا.

وأشار سانشيز إلى وجود فرق إنقاذ من المغرب والبرتغال وفرنسا على أرض الميدان للمساهمة في هذه الجهود.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية في رسالة نشرها عبر منصة (إكس): “في هذه الأسابيع الصعبة التي تمر بها إسبانيا بسبب العاصفة، كان التضامن الدولي والأوروبي لافتًا ومؤثرًا”.

وأضاف قائلاً: “إسبانيا بأكملها تعرب عن شكرها لكم”.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر تعليماته السامية لوزير الداخلية، عقب الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بإسبانيا، للتواصل مع نظيره الإسباني وإبلاغه باستعداد المغرب الكامل لإرسال فرق إغاثة وتقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وفي هذا الإطار، وصلت قافلة مغربية استثنائية، تضم 24 شاحنة متخصصة في الضخ والشفط و70 عاملًا، يوم الأربعاء الماضي إلى إسبانيا، لدعم جهود الإغاثة وتقديم المساعدة لمنطقة فالنسيا التي تأثرت بشدة بالعاصفة “دانا”.