نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض المنتخب الإسباني مواجهة صعبة أمام المنتخب الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن لويس دي لا فيونت المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن التشكيل الرسمي للمنتخب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايت.

خط الدفاع: إيميريك لابورت، بيدرو بورو، مارك كوكوريا.

خط الوسط: أليكس باينا، ميكيل اويارزبال، مارتين زومبيميندي، داني المو.ميكل ميرينو.

خط الهجوم: آيوزي بيريز.

ويتواجد المنتخب الإسباني في صدارة المجموعة بعشر نقاط بينما يقع منتخب الدنمارك في المركز الثاني بسبع نقاط.