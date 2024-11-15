نشكركم على متابعتكم خبر العلاقة بين الصحة النفسية والسمنة: كيف يؤثر التوتر والقلق على وزنك؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - هل تساءلت يومًا عن السبب وراء صعوبة إنقاص وزنك رغم اتباعك نظامًا غذائيًا صحيًا وممارستك للرياضة بانتظام؟ قد يكون الجواب يكمن في صحتك النفسية.
التوتر والقلق: العدو الخفي للسمنة
تشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة وثيقة بين الصحة النفسية والسمنة. فالتوتر، القلق، والاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير.
هرمونات التوتر: عندما تشعر بالتوتر، يفرز جسمك هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر. هذا الهرمون يحفز الشهية ويزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
اضطرابات الأكل: قد يلجأ بعض الأشخاص إلى الطعام كآلية للتكيف مع التوتر والقلق، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام واضطرابات الأكل.
الأدوية: بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والقلق قد تسبب زيادة الوزن كأثر جانبي.
كيف تتخلص من هذه الدائرة المفرغة؟
إدارة التوتر: مارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق.
النظام الغذائي الصحي: اتبع نظامًا غذائيًا متوازناً غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تخفيف التوتر وتحسين المزاج.
النوم الكافي: احرص على الحصول على قسط كاف من النوم.
العلاج النفسي: إذا كنت تعاني من اضطرابات نفسية، فلا تتردد في طلب المساعدة من متخصص.