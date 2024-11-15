دياموند أبو عبود على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي



القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك النجمة اللبنانية دياموند أبو عبود في عرض السجادة الحمراء لفيلم أرزة الذي تجسد دور البطولة فيه، إذ يشارك الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٥، وهو الفيلم الذي تم اختياره ليمثل لبنان في الأوسكار.



أقيم عرض السجادة الحمراء لفيلم "أرزة" بحضور نخبة من نجوم وأبطال الفيلم ومجموعة من الفنانين، وقد تم حجز تذاكر القاعة بالكامل وشهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهوروالفيلم إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية.



تدور أحداث "أرزة" حول قصة مؤثرة لامرأة تسعى جاهدة لتحقيق حياة أفضل لعائلتها، حيث تسرق الأم سوار أختها لشراء دراجة نارية لإبنها لتساعده على توصيل الفطائر التي تعدها، ولكن الأحداث تأخذ منعطفًا دراميًا عندما تُسرق الدراجة، لتجد الأم نفسها مع ابنها في رحلة شاقة عبر أنحاء بيروت بحثًا عن الدراجة المفقودة، مما يفتح بابًا لاستكشاف تعقيدات الحياة اليومية في المدينة.

فيلم “أرزة” من إخراج المخرجة الموهوبة ميرا شعيب، وبطولة دياموند أبو عبود التي تقدم أداءً مؤثرًا يعكس التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه المرأة في المجتمع، إلى جانب مجموعة من النجوم منهم بلال الحموي، بيتي توتال، شادن فقيه، جنيد زين الدين.

أحدث أعمال دياموند السينمائية فيلم الأكشن حسن المصري مع النجم المصري أحمد حاتم، من إنتاج شركة أفلام مصر العالمية، والمنتج جابي خوري، وإخراج سمير حبشي. وأحدث أعمالها الدرامية مشاركتها في بطولة المسلسل المصري سراب (2024)، وهو أول عمل أصلي لمنصة TOD، ومن إنتاج S Productions وإخراج أحمد خالد.