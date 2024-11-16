مصر.. بنوك تحذر من محتالين يدعون تقديم جوائز لسرقة حسابات بنكية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - حذر بنكان مصريان عملائهم من التفاعل مع رسائل مجهولة المصدر تدعي أنها تقدم جوائز قد تتطلب معلومات حساسة لسرقة بيانات البنك.

ويستخدم المحتالون الرسائل القصيرة messagesواتساب ورسائل فيسبوك لخداع الضحايا.

ويوصي الخبراء بتجاهل مثل هذه الرسائل وعدم فتحها.

ولحماية حسابك،يمكن للعملاء التفاعل مع الرسائل المجهولة ،واحترس من تحديثات بياناتهم من خلال الرسائل والمكالمات،والوصول إلى الفروع الرسمية لحماية بياناتهم.