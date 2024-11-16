أخبار مصرية

ضبط 180 لتر من مخدر "اغتصاب الفتيات GHP" بقيمة 145مليون جنيه قبل ترويجها (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 08:37 صباحاً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك .لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لتر من مخدر اغتصاب الفتيات GHP)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

 

كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى ، وعُثر بحوزتها على ( زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة " GHP " المخدرة  - عدد من الأقراص المخدرة ).

        

 

    

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريباً ). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.4f6d2b3c-e3a9-4d1f-919e-88fde313c756

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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