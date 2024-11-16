انت الأن تتابع خبر اليكم خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري cservices.shmff والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يتبقى سوي ايام قليلة علي التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي والتي جاءت ضمن المبادرة الرئاسية باسم سكن لكل المصريين والتي تكون متخصصة الي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل واتاحت الوزارة شراء كراسة الإسكان الاجتماعي من جميع فروع البريد في مختلف المدن، كما بدأت المساحات في الشقق بين 75 الي 90 متر مربع، ويوجد موعد للتقديم في الشقق لذوي الهمم والمواطنين.

التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

كما يريد الكثير من المواطنين معرفة خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي والتي تبدأ ي يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر وحتي يوم الاثنين الذي يوافق 25 نوفمبر الي ذوي الهمم، بينما سيتن التقديم في يوم 26 نوفمبر الي يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الي جميع المواطنين ويجد الكثير من الشقق للإسكان الاجتماعي والتي تتراوح جدية الحجز بها الي 30 الف جنيه مصري

وذلك في عدد من المدن مثل ….

اكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان

برج العرب الجديدة، السادات

أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة

المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا

طيبة الجديدة، أسوان الجديدة

بينما سيكون هناك واحداث جاهزة للتسليم بنحو 23 الف وحدة سكنية في ويكون سعرها بين 184 و 400 الف جنيه والتي يوجد في عدة محافظات مثل …

الجيزة، والشرقية، والمنوفية، والفيوم

والإسماعيلية، والبحيرة، ومطروح

وشمال سيناء، وجنوب سيناء

وبني سويف، والمنيا، وسوهاج

وقنا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان

وتأتي الوحدات السكنية التي سيتم تسلميها في 36 شهر لمحدودي الدخل وتكون قيمتها بيم 542 الف جنيه الي 700 الف جنيهـ لتاتي عدد الوحدات 41.782 وحدة سكنية في المدن مثل..

حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان

برج العرب الجديدة، السادات، المنيا الجديدة

أسوان الجديدة

خطوات التقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي

يجب علي المتقدم ان يقوم بتلك الخطوات التي نقدمها اليكم عبر موقعنا الاخباري حتي يتم حجز الشقق بشكل صحيح