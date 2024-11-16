توزيع 2500 وجبة غذائية.. التحالف الوطني للعمل الأهلى يواصل نشاطه بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى ولعل من الأمور التى تميز بها التحالف الوطني هو توصيل الدعم عن طريق طرق أبواب المنازل وكان آخر فعاليات طرق الأبواب هو ما قامت به مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوزيع 2500 وجبة غذائية جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة، تحت إشراف فريق من متطوعي المؤسسة.

وتم تقديم الوجبات بناءً على قاعدة بيانات المؤسسة التي تشمل الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر حاجة، حيث وزع جزء من الوجبات بمقر المؤسسة، فيما تم توزيع الجزء الآخر عبر زيارات لطرق الأبواب لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين في أماكنهم.