الرياضة

الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - يعود كريم نيدفيد، لاعب خط وسط الأهلي، للمشاركة مع فريقه في المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري، بعد تعافيه من إصابة كانت قد أبعدته عن المباريات الأخيرة.

الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري

الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري في الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وكان نيدفيد قد أنهى مؤخرًا آخر مراحل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في عضلة السمانة، ليصبح جاهزًا للعودة إلى التشكيل الأساسي.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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