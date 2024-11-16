العالم اليوم - بعد يوم من تنحيه.. وفاة مرشح لمجلس الشيوخ في أريزونا

انتم الان تتابعون خبر بعد يوم من تنحيه.. وفاة مرشح لمجلس الشيوخ في أريزونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - لقي مرشح من الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا حتفه عندما صدم سائق، يشتبه في أنه كان مخمورا، سيارته صباح الجمعة، بعد يوم من تنازله عن السباق لصالح منافسه من الحزب الجمهوري.

كان جون ماكلين (68 عاما) يقود سيارة، تويوتا راف 4، في مسقط رأسه في مدينة توكسون نحو الساعة السادسة صباحا، عندما لم تتمكن سيارة فورد إكسبلورر من التوقف في إشارة عند تقاطع، وكانت تسير بسرعة عالية واصطدمت بسيارة ماكلين، حسبما قالت إدارة شرطة توكسون.

ولم يصب سائق السيارة إكسبلورر، مايكل مارتن كريل (27 عاما) بإصابات خطيرة، وتم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الكحول، واحتجز في سجن مقاطعة بيما.

وقال الحزب الديمقراطي في مقاطعة بيما في بيان إنه "يشعر بالأسى لسماع خبر الوفاة المأساوية لجون ماكلين".