انت الأن تتابع خبر قشرة الشعر الأسباب والأعراض وكيفية العلاج بطرق بسيطة وسهلة وفعالة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من المعروف أن قشرة الشعر هي حاله تصيب فروة الرأس في فترات مختلفة في السنة، وتظهر بشكل خاص في فترة الشتاء، وتسبب أضرار في فروة الرأس لأنها تسبب حكه في فروة الشعر، تسبب هذه الحكة في التهاب فروه الرأس وممكن أن تؤدي إلى جرح فروة الرأس، وتسبب قشرة الشعر الإحراج لمعظم الأشخاص ولان يصعب علاجها علي الرغم من أن يوجد بها أنواع كثيرة غير معدية بالمرة، ويمكن علاج النوع الخفيف من القشرة من خلال شامبو خاص للقشرة مع مراعاة تكرار استخدامه لفترة طويلة، ولكن معظم هذه الأنواع تسبب الجفاف للشعر وغير صحية علي المدي البعيد، وهناك أنواع قشرة تحتاج إلى تدخل طبي وهذا النوع من القشرة للأسف يكون مرضي أو وراثي بشكل عام، وتكون هذه النوعية من القشرة شكل بسيط من أشكال التهاب فروة الشعر.
الأعراض المسببة لقشرة الشعر:
- تقشر فروة الشعر بسبب الدهون التي تفرزها فروة الشعر.
- حكة في فروة الرأس.
- فروة رأس خشنة.
- يزيد عامل القشرة في الشعر في فترة الشتاء.
- عدم غسل الشعر بشكل جيد.
- حساسية نتيجة للمواد العناية بالشعر.
- الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية.
طرق العلاج لقشرة الشعر:
لعلاج قشرة الشعر يجب أن يكون عن طريق الحد من ظهور الفطريات في الشعر التي قد تكون العامل الأساسي في تكوين القشرة في الشعر.
- استخدام شامبو مضاد للفطريات.
- غسل الشعر جيدا.
- استخدام زيت شجرة الشاي بعد غسل الشعر وعلي شعر جاف مع تدليك فروة الشعر بشكل جيد.
- الأسبرين يعتبر الأسبرين من البدائل المذهلة لعلاج قشرة الشعر نقوم بإحضار الأسبرين وتكسيره ثم نقوم بغسل الشعر وتدليك فروة الشعر جيدا.
- خل التفاح من العناصر الفعالة في علاج قشرة الشعر لما يحتويه علي مواد مؤكسدة تقلق من البكتريا في الشعر وتمنح فروة الشعر الانتعاش ويستخدم مع غسل الشعر ونقوم بغسل الشعر به وبعد ذلك شطف الشعر بالماء فقط ويفضل أن يكون فاتر وبعد ذلك تجفيف الشعر جيد.
- صودا الخبز تعتبر من العناصر الجيدة جدا في علاج قشرة الشعر لأنها تتفاعل مع فروة الشعر بشكل مباشر وتستخدم بعد غسيل الشعر نقوم بوضعها علي الشعر وتدليك الشعر جيدا ويعد ذلك غسل الشعر بالماء البارد وتجفيف الشعر جيدا وتكرر هذه العملية مرتين علي الأقل في الأسبوع.