انت الأن تتابع خبر قشرة الشعر الأسباب والأعراض وكيفية العلاج بطرق بسيطة وسهلة وفعالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن قشرة الشعر هي حاله تصيب فروة الرأس في فترات مختلفة في السنة، وتظهر بشكل خاص في فترة الشتاء، وتسبب أضرار في فروة الرأس لأنها تسبب حكه في فروة الشعر، تسبب هذه الحكة في التهاب فروه الرأس وممكن أن تؤدي إلى جرح فروة الرأس، وتسبب قشرة الشعر الإحراج لمعظم الأشخاص ولان يصعب علاجها علي الرغم من أن يوجد بها أنواع كثيرة غير معدية بالمرة، ويمكن علاج النوع الخفيف من القشرة من خلال شامبو خاص للقشرة مع مراعاة تكرار استخدامه لفترة طويلة، ولكن معظم هذه الأنواع تسبب الجفاف للشعر وغير صحية علي المدي البعيد، وهناك أنواع قشرة تحتاج إلى تدخل طبي وهذا النوع من القشرة للأسف يكون مرضي أو وراثي بشكل عام، وتكون هذه النوعية من القشرة شكل بسيط من أشكال التهاب فروة الشعر.

الأعراض المسببة لقشرة الشعر:

تقشر فروة الشعر بسبب الدهون التي تفرزها فروة الشعر.

حكة في فروة الرأس.

فروة رأس خشنة.

يزيد عامل القشرة في الشعر في فترة الشتاء.

عدم غسل الشعر بشكل جيد.

حساسية نتيجة للمواد العناية بالشعر.

الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية.

طرق العلاج لقشرة الشعر:

لعلاج قشرة الشعر يجب أن يكون عن طريق الحد من ظهور الفطريات في الشعر التي قد تكون العامل الأساسي في تكوين القشرة في الشعر.