آخر اخبار الزيادة في المرتبات والمعاشات 2024.. الحكومة المصرية تحسم حقيقة الأمر وتفاصيل الزيادة الأخيرة

انت الأن تتابع خبر اخر اخبار الزيادة في المرتبات والمعاشات 2024.. الحكومة المصرية تحسم حقيقة الأمر وتفاصيل الزيادة الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الاهتمام بشكل ملحوظ حول آخر اخبار الزيادة في المرتبات والمعاشات، والذي يعد هذا الامر بالغ الأهمية في حياة المواطنين والموظفين في الدولة، حيث يعد الحديث عن أي زيادة جديدة في تلك الفترة من اكثر المواضيع الهامة ، وخاصة مع وجود حالة من التغيرات الاقتصادية تمر البلاد بها ومن يقوم بإعلان تلك الزيادة هيه الحكومة المصرية بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويريد اكثر من 13 مليون مواطن مصري معرفة حقيقة الامر المتداول بشأن وجود زيادة.

آخر اخبار الزيادة في المرتبات والمعاشات

وتأتي آخر اخبار الزيادة في المرتبات والمعاشات في مصر بالتصريحات من رئيس مجلس الوزراء المصري بنفي تلك الشائعات التي توحي بوجود زيادة جديدة في تلك الفترة وتم التنويه ان اخر زيادة جاءت في شهر مارس الماضي والتي تم فيها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ومعاشات تكافل وكامرة بنسبة 15%، فدعونا نتناول هذا الامر بالتفصيل ونشرح لكم الزيادة الأخيرة.

زيادة المعاشات في مصر

تأتي اخر زيادة للمعاشات في مصر وفقا لما اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع بشهر فبراير الماضي ، وتم العمل بتلك الزيادة وتطبيقها في شهر مارس الماضي وتكون نسبة هذه الزيادة 15%،

لجميع الفئات المستحقة المعاشات.

الشريحة الأولى: 1495 جنيه.

للفئة الثانية: 1725 جنيه.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيه.

للفئة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيه.

للفئة السادسة: 2990 جنيه.

الشريحة السابعة: 3335 جنيه.

للفئة الثامنة: 3680 جنيه.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيه.

للفئة العاشرة: 4370 جنيه.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيه.

للفئة الثانية عشرة: 5060 جنيه.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيه.

للفئة الرابعة عشرة: 11592 جنيه.

هل فيه زيادة رواتب الموظفين؟