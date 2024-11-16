ترامب يختار كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن كارولين ليفيت ستشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، عندما يتولى منصبه رسميًا في يناير المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وفى وقتٍ سابقٍ، اختار ترامب مات جايتس، عضو الكونجرس السابق من ولاية فلوريدا المعروف بولائه القوي للرئيس ومواقفه الصدامية، ليشغل منصب وزير العدل، أما وزارة الدفاع فأسندها إلى بيت هيجسيث، المذيع السابق بقناة "فوكس نيوز"، الذي يفتقر إلى الخبرة الإدارية ولكنه يمتلك خلفية عسكرية وولاءً عميقًا لترامب، بحسب "نيويورك تايمز".

ومن جهة أخرى، وقع اختيار ترامب على تولسي جابارد، النائبة السابقة والمنتقدة الصريحة للنظام السياسي الأمريكي التقليدي، لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية.

وفقًا لـ"نيويورك تايمز"، تبرز هذه التعيينات تحولًا جذريًا في طريقة اختيار المسؤولين الحكوميين، إذ تم التركيز على الولاء الشخصي للرئيس بدلًا من الخبرة التقليدية.