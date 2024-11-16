هل يغيب للإيقاف؟.. موقف مودريتش من خوض مباراة كرواتيا القادمة أمام البرتغال

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إن لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، سيغيب عن مواجهة بلاده القادمة أمام البرتغال في بطولة دوري الأمم الأوروبية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

مودريتش متاح للعب أمام البرتغال

وانتشرت أحاديث حول حصول مودريتش على بطاقة صفراء خلال مباراة أسكتلندا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

واتضح إن مودريتش لم يتلق أي بطاقة صفراء خلال مباراة كرواتيا وأسكتلندا، وسيكون متاحًا للعب ضد البرتغال.

وتبين إن من حصل على البطاقة الصفراء هو أندرية كراماريتش، في مباراة كرواتيا وأسكتلندا.

ويستضيف منتخب كرواتيا نظيره البرتغالي في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر.