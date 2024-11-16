انت الأن تتابع خبر "صوت للاعبك وفريقك المفضل".. رابط تصويت جلوب سوكر 2024.. ومن هم قائمة المرشحين؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك تحركًا واسعًا في محركات البحث حول تصويت جلوب سوكر 2024 حيث يعتبرها الجماهير الرياضية بمثابة جائزة عالمية هامة على مستوى اللاعب كفرد ومستوى الفريق ككل، وتم طرح رابط يتمكن كل مشجع من خلاله الإدلاء بصوته للاعب الذي يفضله، وشهدت قائمة الترشيحات أندية عديدة كبري مثل العين الإماراتي، أتلانتا الإيطالي، ومانشستر سيتي.

رابط تصويت جلوب سوكر 2024 للاعبك أو فريقك المفضل

يظهر عشاق وجماهير كرة القدم اهتمام كبير حول رابط تصويت جلوب سوكر 2024، حيث يرغب كل منهم في فوز اللاعب المفضل لهم أو ناديهم الذي يشجعونه بالجائزة، ويجد ذكر أن التصويت بدأت في اليوم الثاني من شهر نوفمبر الحالي وسوف ينتهي غدًا بتاريخ 16 نوفمبر عام 2024، ومن المتوقع أن يتم عمل الحفل المخصص بجلوب سوكر في نهاية شهر ديسمبر القادم تحديدًا في السابع والعشرون من الشهر،

أما عن طريقة التصويت فجاءت متمثلة فيما يلي:

اولًا الولوج إلى الموقع الخاص لـ تصويت جلوب سوكر.

القيام باختيار الفئة المرغوب في التصويت لها.

القيام باختيار المرشح الذي ترغب في إعطاء صوتك له.

ثم الكبس فوق مربع “التصويت”.

وتأتي آخر خطوة في تأكيد التصويت.

قائمة المرشحين لجلوب سوكر

شهدت قائمة المرشحين لجائزة جلوب سوكر تنوعًا ملحوظًا، حيث أنها شملت نخبة من أبرز النجوم في الكرة العالمية وأكثرهم جماهيرية مما يجعل المنافسة بينهم قوية

ومن أبرز هذه الأسماء:

محمد صلاح: هو نجم نادي ليفربول.

باريلا: الذي يلعب في نادي انتر ميلان.

بيلينجهام: اللاعب المتألق في فريق ريال مدريد.

هاكان تشالهاناوجلو: اللاعب اللامع في انتر ميلان.

كارفاخال: وهو لاعب بارز في ريال مدريد.

أرتيم دوفبيك: لاعب في نادي روما.

فودين: نجم مانشستر سيتي.

جريزمان: لاعب في نادي اتلتيكو مدريد.

جريمالدو: يلعب مع فريق ليفركوزن.

مبابي: اللاعب المتميز في ريال مدريد.

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