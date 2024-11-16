نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باير ليفركوزن على رادار ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نجم باير ليفركوزن الألماني، من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال صيف العام المقبل، في صفقة انتقال حر.

جوناثان تاه على رادار ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد، لتعزيز خط دفاعه بشكل قوي في الفترة المقبلة، نظرًا للغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه بسبب الإصابات.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية إن جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن لن يجدد عقده مع ناديه وسيصبح لاعبًا حرًا في صيف العام المقبل.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى إن قلب الدفاع الألماني الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، لا يزال على رادار ريال مدريد.

ويحق للاعب جوناثان، التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع باير ليفركوزن.