الرياضة

بيراميدز يدعم هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، دعمه الكامل للمهندس هاني أبوريدة وقائمته في انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 10 ديسمبر المقبل، مشددًا على أنه يرى أن أبوريدة هو الاختيار المثالي لقيادة كرة القدم المصرية خلال السنوات الأربعة المقبلة.

رئيس بيراميدز يدعم هاني أبو ريدة

أوضح رئيس نادي بيراميدز أن أبوريدة بما يمتلكه من ثقل واحترام عالمي، وخبرات محلية ودولية كبيرة، وكذلك كونه أقدم أعضاء مجلس الفيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، كاف، قادر على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وعودة الكرة المصرية لمسارها الطبيعي، كونها الرائدة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا.

شدد المهندس ممدوح عيد، على أن قائمة أبوريدة تضم مزيجا رائعا من الخبرة والشباب أصحاب التجارب الواعدة، ويتوقع لهم جميعا النجاح، ويتوسم فيهم تقديم الأفضل للكرة المصرية في المرحلة المقبلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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