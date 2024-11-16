انت الأن تتابع خبر طلق ناري يؤجل إقلاع رحلة جوية من "دالاس" الأمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصابت رصاصة جسم طائرة، تابعة لشركة “ساوثويست إيرلاينز”، كانت تستعد للمغادرة من مطار دالاس، ما أدى إلى إلغاء الرحلة، مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته شركة الطيران الأمريكية.

ولم ترد أنباء عن سقوط إصابات، فيما تم الاتصال بسلطات إنفاذ القانون بعد أن أصابت الرصاصة الجانب الأيمن من الطائرة، أسفل السطح مباشرة. وفي الوقت نفسه كان طاقم الرحلة رقم 2494 يعد الطائرة للمغادرة من مطار دالاس لاف فيلد، طبقا لما ذكرته الشركة في بيان.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن “الطائرة من طراز بوينغ 737-800 تعرضت لإطلاق نار، بالقرب من قمرة القيادة، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، قبل الرحلة إلى مطار إنديانابوليس الدولي؛ وعادت إلى البوابة وخرج الركاب”.