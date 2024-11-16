تظاهرات تعم شوارع العاصمة فـي بنجلادش

دكا ـ ا.ف.ب: حل «ربيع» الاحتجاجات بعد «ثورة» الصيف في بنجلادش حيث جلب سقوط نظام الشيخة حسينة الاستبدادي رياح الحرية إلى شوارع دكا التي تشهد تظاهرات يومية متعددة المطالب.

في مطلع نوفمير، تجمعت الحشود وسط العاصمة حيث تركزت ثلاث تظاهرات ضمن مساحة ناهزت نصف كيلومتر مربع علاوة على ثلاثة محتجين منفردين على الأقل.

أضرب محبوب الحق شيبون (47 عاما) عن الطعام منذ أربعة أيام مطالبا بإقالة الرئيس محمد شهاب الدين، المعروف باسم «تشوبو» والمقرب من رئيسة الوزراء المخلوعة.

وقال «أنا أتظاهر من أجل المصلحة الوطنية، ولن أتحرك حتى تتم إقالة شهاب الدين تشوبو من منصبه». ووسط ضجيج مكبرات الصوت، يطالب موظفو المصالح العقارية الحكومة بدفع رواتبهم، ويندد آخرون بأعمال التخريب التي استهدفت أحد المساجد. وعلى مسافة قريبة، دان أحد المتصوفين «التمييز» ضد أتباع تياره الإسلامي.

وفي الثامن من نوفمير، خرج مئات الآلاف من معارضي الشيخة حسينة إلى شوارع دكا للاحتفال بسقوطها.

ووسط الهتافات واللافتات، أعرب أمين الإسلام أمين (50 عاما) عن سعادته باستعادة حريته المسلوبة.